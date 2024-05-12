عاجل.. غليان في تل أبيب.. اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين واعتقالات بالجملة

اندلعت مناوشات بين متظاهرين مناهضين للحكومة والشرطة الإسرائيلية بالقرب من ساحة الديمقراطية في تل أبيب، وصلت إلى إغراق المحتجين بخراطيم المياه من أجل فض التجمعات التي تدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتشكيل حكومة جديدة، بحسب ما كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ماذا يحدث في تل أبيب؟

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تم اعتقال شخص من المتظاهرين وسط تدافع مكثف من الشرطة الإسرائيلية، بينما يحاول المتظاهرون الالتفاف على الحواجز التي تم وضعها بالقرب من مخارج طريق أيالون السريع.

وفي نهاية المطاف، حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريق الحشد المتظاهر باستخدام ضباط الخيالة وإغراق المتظاهرين بخراطيم المياه وسط تل أبيب ولكن عددا من المحتجين نجحوا في الوصول إلى الطريق السريع، حيث عرقلوا حركة المرور.

اعتقال عشرات المحتجزين

كما اعتقلت الشرطة الإسراائيلية إيليت ميتسجر، زوجة ابن المحتجز يورام ميتسجر، بينما هتف المتظاهرون ضد الشرطة، واتهموها بالتصرف بناء على طلب وزير الأمن القومي اليميني إيتمار بن غفير، كما تم إجراء العديد من الاعتقالات وشوهد أحد المتظاهرين يتم تحميله في سيارة إسعاف على نقالة.

وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، وفي الوقت ذاته انضم أفراد من عائلات المحتجزين، وهم يحملون صور أقاربهم الذين لا يزالون محتجزين، إلى الحشود التي تظاهرت في تل أبيب.