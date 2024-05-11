مستشار بالأكاديمية العسكرية: نتنياهو يسعى لإجهاض أي اتفاق للحفاظ على بقائه في السلطة

قال اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري حاول وقف إطلاق النار في غزة رغم التصعيد الإسرائيلي ومماطلة تل أبيب في الوصول للاتفاق.

انتهاء مهمة الحكومة الإسرائيلية

وتابع الحلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة cbc، أن وصول إسرائيل لاتفاق يعني انتهاء مهمة الحكومة الإسرائيلية فهي لا تريد ذلك وتسعى لإجهاض أي أمر يحقق ذلك، وهناك تنسيق مستمر مع الدول الأوروبية والعربية لتوضيح الموقف، منوها بأن هناك استعداد تام من مصر لجميع السيناريوهات حتى أسوأها.

الحكومة الإسرائيلية تأمل في إطالة أمد الحرب

ونوه أن القوات المسلحة لا تعلن عن خططها الاستراتيجية التي قد تتخذها، ومن المهم أن نثق في أجهزة الدولة المصرية ولنا في المواقف السابقة دليل، وحرب أكتوبر والذي لم يعلم أحد عنها أي شيء قبل شنها، مشيرا إلى أن إسرائيل في مأزق شديد جدا فهي تبحث عن مخرج، موضحا أنها لم تخضع للضغوط الداخلية والخارجية رغم صعوبتها لأنها تأمل في إطالة أمد الحرب واستمرار الحكومة الإسرائيلية.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي سيدفع ثمن دخوله رفح الفلسطينية لأنه موقف كارثي بالنسبة له إضافة الكارثة الإنسانية التي ستحدث في حق المدنيين المتكدسين هناك.