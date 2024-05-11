تفاصيل إصابة مدير أعمال محمد رمضان في حادث سير مروع

تعرض «دهب»، مدير أعمال الفنان محمد رمضان، لحادث سير مروع، أدى لإصابته بكدمات متفرقة في جسمه، بالإضافة لكسر في الرقبة، وتحطم سيارته بالكامل.

إصابة مدير أعمال محمد رمضان في حادث

ونشر «دهب» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، صورًا من الحادث وهو يعاني من كسر في الرقبة، وعلق عليها: «الحمد لله دائما وأبدًا».

تفاصيل أحدث أعمال محمد رمضان

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان خلال الفترة المقبلة لتصوير فيلمه الجديد «أسد أسود»، الذي يشهد تعاونه الأول مع المخرج محمد دياب، ووقع اختياره على محافظة الفيوم لتكون شارة البدء لمشاهده بالعمل، ومن المقرر أن يتم تصويره في عدة دول عربية، ويضم العديد من الفنانين، من بينهم أبطال الفيلم السوداني «ستموت في العشرين».