محمد رمضان: فرق كبير بين الفنان والنجم.. واحد صادق والتاني مادي

تحدث الفنان محمد رمضان، عن سر اختياره لأعماله الفنية التي جعلته يقترب بشكل كبير من الجماهير، ونجاحه في تقديم أعمال تحاكي جميع الفئات، خاصة الفئة الشعبية، إذ ساعدته أدواره التي يختارها ويقدمها في أن يحجز مكانه في قلوب الجماهير.

الفرق بين الفنان والنجم

وفي حواره بأحد البرامج التلفزيونية، كشف الفنان محمد رمضان مجدداً، عن الفرق بين لقبي الفنان والنجم، موضحاً أن واحد منهما فقط من يتمتع بالصدق، إذ يكون الأقرب للجماهير.

وقال محمد رمضان، كان من الصعب الجمع بين اللقبين، موضحاً أن الفنان له متطلبات عن النجم، وإن غذائه العمل الجيد والصدق، كما أن أكثر ما يسعده رأي الجمهور فيه.

وتابع: «النجم بيتجمل، ويشعر بالتقدير المادي عن المعنوي، فهو أقل صدقا من الفنان».

آخر أعمال محمد رمضان

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان، لم يشارك بأي أعمال درامية خلال رمضان الماضي، موسم 2024، وكان آخر أعماله مسلسل جعفر العمدة، الذي حقق نجاحاً كبيراً في 2023.