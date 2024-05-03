وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمد فريد خميس في العاشر من رمضان

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مع السيد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد محمد فريد خميس في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين المحليين، وجمع غفير من المصلين.

وفي كلمته بعد صلاة الجمعة، أكد وزير الأوقاف أن الافتتاح يأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة العاشر من رمضان، منوها بأهمية هذه الزيارة في دعم الصناعة والاستثمار على أرض مصرنا العزيزة.

أهمية إتقان العمل

وأشاد جمعة بالتفاني والعمل الجاد في بناء المسجد، مؤكدًا أن عمارة المساجد تعكس تعظيم شعائر الله وأنها جزء من عمارة الكون. كما أكد أهمية إتقان العمل ودوره في تقديم خدمات أفضل للمجتمع.

وأوضح الوزير أن عدد المساجد التي تم تشييدها أو إعادة تطويرها وصيانتها في العشر سنوات الأخيرة تجاوز الـ 11,930 مسجدًا، بما في ذلك مساجد بارزة مثل مسجد الصحابة في شرم الشيخ، ومسجد مصر ومركزها الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، ومسجد الماسة بالعلمين.

وختم جمعة كلمته بالتأكيد على دعم وزارة الأوقاف للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن التفوق في أمور الدنيا يساعد في نيل احترام الناس لديننا ودنيانا.