رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير الأوقاف يفتتح مسجد محمد فريد خميس في العاشر من رمضان

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:14 م | الجمعة 03 مايو 2024
وزير الاوقاف يفتتح مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان

وزير الاوقاف يفتتح مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان

افتتح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، مع السيد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، مسجد محمد فريد خميس في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور العديد من الشخصيات البارزة والمسؤولين المحليين، وجمع غفير من المصلين.

وفي كلمته بعد صلاة الجمعة، أكد وزير الأوقاف أن الافتتاح يأتي بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة العاشر من رمضان، منوها بأهمية هذه الزيارة في دعم الصناعة والاستثمار على أرض مصرنا العزيزة.

أهمية إتقان العمل

وأشاد جمعة بالتفاني والعمل الجاد في بناء المسجد، مؤكدًا أن عمارة المساجد تعكس تعظيم شعائر الله وأنها جزء من عمارة الكون. كما أكد أهمية إتقان العمل ودوره في تقديم خدمات أفضل للمجتمع.

وأوضح الوزير أن عدد المساجد التي تم تشييدها أو إعادة تطويرها وصيانتها في العشر سنوات الأخيرة تجاوز الـ 11,930 مسجدًا، بما في ذلك مساجد بارزة مثل مسجد الصحابة في شرم الشيخ، ومسجد مصر ومركزها الثقافي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم، ومسجد الماسة بالعلمين.

وختم جمعة كلمته بالتأكيد على دعم وزارة الأوقاف للصناعة والاستثمار والعمل والإتقان والتعليم والثقافة، مشيرًا إلى أن التفوق في أمور الدنيا يساعد في نيل احترام الناس لديننا ودنيانا.

اقرأ المزيد:

وزير الاوقاف: في هذه الظروف قضاء حوائج الناس أولى من الحج

3 قرارات حاسمة من وزير الاوقاف لضبط المنابر تصل إلى إنهاء خدمة المقصر

وزير الاوقاف: قرار الحج بضوابط يتسق ومقاصد الشريعة

"وزير الاوقاف": إطلاق مشروع "الإمام المجدد" لتخريج عالم الدين العصري

بالصور| تفاصيل افتتاح وزير الاوقاف لمسجد الصحابة في شرم الشيخ

مستشار وزير الاوقاف الفلسطينى يشيد بدور الأوقاف المصرية في مواجهة التحديات

وزير الاوقاف يهنئ شيخ الأزهر لمنحه الدكتوراه الفخرية بأندونيسيا
بقلم أحمد الشرقاوي