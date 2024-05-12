سلطان طائفة البهرة: السيدة زينب اختارت مصر سكنا لها ودعت لأهلها بالنصر

أعرب مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة، عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على المشاركة في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره، قائلا: «السيدة زينب لها في قلوب المصريين مقاما خاصا، فهي التي اختارت مصر سكنا لها، وتحدّثت عن فصل مصر وأهلها ودعت لها قائلة (ا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وآيدتمونا آواكم الله)».

وقال «سيف الدين»، خلال افتتاح مسجد السيدة زينب، «أشكر الله كثيرا أنه أكرمني بحب رسوله وحب أهل بيته الكرام»، مضيفا: «السيدة زينب هي أصيلة بني هاشم، الفاضلة العارفة التقية العفيفة الصائبة».