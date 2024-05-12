وزير الأوقاف يعلن تفاصيل افتتاح مسجد السيدة زينب: ندوة عقب صلاة العشاء

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف افتتاح مسجد السيدة زينب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك منذ قليل، موضحًا أنه بافتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها يضاف صرح إسلامي عظيم في فن العمارة الإسلامية ويقف مع ما تمّ شاهدًا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصر.

افتتاح مسجد السيدة زينب

وأوضح وزير الأوقاف في تدوينة أخرى بمناسبة افتتاح مسجد السيدة زينب أنه من المقرر أن تنقل اليوم قناة الحياة صلاة العشاء وندوة الأسبوع عقب صلاة العشاء على الهواء مباشرة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمناسبة افتتاحه، لافتًا إلى أن الشيخ أحمد تميم المراغي سوف يؤم المصلين اليوم في صلاة العشاء بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمناسبة افتتاحه.