«المهندسين» تطالب بتعميم الرصف الخرساني في مصر: طرق المستقبل

طالب خبراء الهندسة المدنية في مصر بتعميم استخدام الرصف الخرساني في مشروعات الطرق، وذلك لما له من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وذلك خلال ندوة نظمتها شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين عن أهمية تعميم الرصف الخرساني.

مصر متوفر لديها منتج الأسمنت

وشارك سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق في الندوة شارحا مزايا الرصف الخرساني، مبينا مصر متوافرة لديها منتج الأسمنت بوفرة على عكس البيتومين الذي يتم استيراده من الخارج، مشددا على أنَّ الرصف الخرساني أكثر متانة وقوة من الطرق الأسفلتية، ويُقلل من تكاليف الصيانة، إذ يسهم الرصف الخرساني في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

الرصف الخرساني يُساعد على زيادة عمر الطريق

وتابع وزير النقل الأسبق: «الرصف الخرساني يُساعد على زيادة عمر الطريق، الذى يصل إلى 40 عامًا، وقلة متطلباته للصيانة الدورية وخفض الحاجة للوقود اللازم للتشغيل، وانخفاض عدد المعدات المستخدمة في التنفيذ».

من ناحيته، أوضح المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بالمهندسين تبذل الشعبة جهدًا لرفع كفاءة ومهارات وقدرات المهندسين، واطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة، وعلى كل ما هو جديد في مجال الهندسة المدنية.