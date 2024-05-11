«المهندسين»: مستمرون في مناقشة لائحة مزاولة المهنة

قال طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن النقابات الفرعية مستمرة في مناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة، وذلك منذ طرحها للحوار المجتمعي بعد الإعلان عن الانتهاء منها، ومشروع اللائحة من الأمور الهامة جدا التي تنظم كثير من الأمور الخاصة بالمهندسين وتحدد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقة بين المهندسين، وبين المهندس والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.

مناقشة لائحة مزاولة المهنة

وأكد النبراوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن مناقشة لائحة مزاولة المهنة أمر مهم للوقوف على كافة الملاحظات قبل تقديمها في الجمعية العمومية الطارئة التي سوف تعقد في يونيو أو يوليو المقبل، مؤكدا أنه في نهاية كل اجتماع يتم تجميع الملاحظات مكتوبة من الحضور ورفعها للجنة لدراستها، وعمل التعديلات اللازمة.

وأضاف نقيب المهندسين أن لائحة مزاولة المهنة تشمل 100 إجراء، ما بين قواعد وإجراءات ما بين قواعد وإجراءات ترقي المهندسين، بالإضافة إلى أحكام ممارسة المهنة والحد الأدنى لتقدير الاتعاب للمهندسين، بالإضافة إلى دور النقابات الفرعية في ذلك، مضيفا أن إعداد اللائحة شهد مجهودا كبيرا من قبل أعضاء اللجنة وشيوخ المهنة وذلك للخروج بلائحة عملية للمهندسين.