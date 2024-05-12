«تنمية المشروعات» يوفر فرص تدريب مجانية لتأهيل أصحاب المشروعات على التصدير

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والمحليين لإتاحة الخدمات اللازمة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر خاصة المشروعات الصناعية والزراعية، لقدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التوسع في تمويل ودعم المشروعات لتوفير احتياجات السوق المصري وفتح منافذ تسويقية جديدة لها في الخارج.

وأوضح رحمي أنّ جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة من خلال برنامج «خطوة نحو التصدير STEP» الذي يتم تنفيذه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجهاز والمركز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

مساعدة أصحاب المشروعات

ويهدف البرنامج إلى مساعدة أصحاب المشروعات خاصة الصناعية والزراعية لتعريفهم بآليات وشروط ومعايير التصدير للأسواق العالمية، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والاستعانة في هذه الدورات بمجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجال التصدير.

وأضاف رحمي أنّ الجهاز يرشح عملاءه من أصحاب المشروعات التي تتمتع بإمكانات واعدة ومنتجات متميزة قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يتم تقديمه مجانا، حيث شارك العشرات منهم في الدورتين التدريبيتين اللتين تم تنظيمهما بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، وجار التنسيق لتنفيذ البرنامج بمدينة العاشر من رمضان ومحافظات سوهاج والبحيرة والمنيا والدقهلية الفترة المقبلة.

برنامج «خطوة نحو التصدير STEP»

وأكد أنّ أصحاب المشروعات الذين يشاركون في البرنامج التدريبي يمكنهم التقدم لمختلف أفرع الجهاز بالمحافظات للاستفادة من التمويلات التي يقدمها، ما يمكنهم من التوسع في مشروعاتهم وزيادة إنتاجهم وتطويره ليتفق مع متطلبات التصدير للخارج.