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أستاذ تخطيط عمراني عن تطوير السيدة زينب: يعكس اهتمام الدولة بالقاهرة التاريخية

كتب:

منتصر سليمان
12:21 م | الأحد 12 مايو 2024
الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه وتطويره

الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد ترميمه وتطويره

قال الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني إن القيادة السياسية بعد عام 2014 أخذت على عاتقها رفع جودة حياة المواطن المصري من خلال الارتقاء بحياة المواطن والعودة للتاريخ، مشيرًا الى أنَّه تمّ الانتهاء من منطقة مسجد السيدة نفيسة أولًا.

مسجد السيدة زينب 

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «اليوم افتتح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالقاهرة التاريخية لأن القاهرة التاريخية هي تاريخ مصر، إذ تسعى الدولة إلى الارتقاء بشارع المعز والانتهاء من المساكن العشوائية شديدة الخطورة، خاصة أن كل آل البيت لهم مكان داخل قلب كل مواطن مصري، وهناك خيط مهم جدًا يربط الماضي بالمستقبل».

القاهرة التاريخية

وتابع: «أهم مراحل القاهرة التاريخية هو الحفاظ على الطراز القائم، فلدينا أكثر من طراز معماري في هذه المناطق، وبالتالي لابد من الحفاظ على كل طراز، سواء الطراز الإسلامي أو القبطي، والدولة تحافظ على كل طراز بمفرداته المختلفة».

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