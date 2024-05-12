الرئيس السيسي يصلي ركعتين تحية المسجد فور وصوله لافتتاح «السيدة زينب» كتب: نرمين عفيفي 08:43 ص | الأحد 12 مايو 2024 الرئيس السيسي أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي ركعتين تحية فور وصوله إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أكرم السيسي: الحرب الإسرائيلية كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربي أكرم السيسي: رئيس وزراء إسبانيا دفع ثمن اعترافه بفلسطين أكرم السيسي: «تديين» القضية الفلسطينية حوّل الأمر إلى أزمة عقائدية الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه السيسي بقلم نرمين عفيفي