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الرئيس السيسي يصلي ركعتين تحية المسجد فور وصوله لافتتاح «السيدة زينب»

كتب:

نرمين عفيفي
08:43 ص | الأحد 12 مايو 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي ركعتين تحية فور وصوله إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه، بعد انتهاء أعمال ترميمه وتجديده.

 

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الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم

بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه
بقلم نرمين عفيفي