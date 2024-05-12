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بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه

كتب:

نرمين عفيفي
08:37 ص | الأحد 12 مايو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه بعد انتهاء أعمال التطوير والترميم.

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الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم
بقلم نرمين عفيفي