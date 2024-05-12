بث مباشر.. الرئيس السيسي يصل إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه كتب: نرمين عفيفي 08:37 ص | الأحد 12 مايو 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، إلى مسجد السيدة زينب لافتتاحه بعد انتهاء أعمال التطوير والترميم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أكرم السيسي: الاحتلال الإسرائيلي يستطيع التلاعب باللغويات لترويج أفكاره أكرم السيسي: الحرب الإسرائيلية كشفت الوجه الآخر للإعلام الغربي أكرم السيسي: رئيس وزراء إسبانيا دفع ثمن اعترافه بفلسطين أكرم السيسي: «تديين» القضية الفلسطينية حوّل الأمر إلى أزمة عقائدية الرئيس السيسي يفتتح مسجد السيدة زينب بعد انتهاء أعمال الترميم السيسي بقلم نرمين عفيفي