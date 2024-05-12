«النبراوي»: التعليم الهندسي لا يفي بمتطلبات النهوض بالمستوى العلمي للخريجين

نظمت شعبة الهندسة الكهربائية برئاسة المهندس مبروك عامر، من خلال لجنة التدريب بها برئاسة المهندس ماجد المغربي، ندوة بعنوان «تصميم شبكات الأرضي للمحطات الكهربية باستخدام برنامج Cymgrd»، حاضر فيها المهندس عبد الرحمن عماد- الخبير في مجال التصميم والتوزيع الكهربائي، أدار الندوة المهندس محمد عادل خضر- مقرر لجنة التدريب بالشعبة.

أهمية التدريب لعلاج سلبيات التعليم الهندسي

أكد المهندس طارق النبراوي، في كلمته خلال الندوة، أن التدريب جزء أساسي لعلاج سلبيات موجودة في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد في مجال تخصصه، لافتًا إلى أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات، حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة متطلبات سوق العمل.

وأضاف نقيب المهندسين أن التعليم الهندسي لا يفي بمتطلبات المهندسين للنهوض بمستواهم العلمي، ومعالجة القصور الناتج عن عدم مواكبة المستحدثات العالمية، ويقوم التدريب بسد هذا النقص، وهو الأمر الذي تعمل عليه النقابة بصورة مكثفة من خلال شعبها الهندسية المختلفة عبر ندواتها المتخصصة من أجل النهوض بمستوى المهندس ومهنة الهندسة، مؤكدا أن النقابة ستواصل بقوة جهودها فيما يتعلق بملف التعليم الهندسي حتى تحقق ما فيه مصلحة المهنة والمهندسين حتى تعود المهنة ونقابة المهندسين إلى سابق عهدهما، مشيرًا إلى أن تعاون النقابة مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الجودة لطلاب الهندسة ومن ثم تخريج مهندس متفوق علميًا وعمليًا.

دورات تدريبية مكثفة

من جانبه، وجّه المهندس مبروك عامر التحية والشكر لنقيب المهندسين على دعمه ومساندته في إقامة مثل هذه الندوات والتي تساهم في صقل خبرات شباب المهندسين وزيادة معلوماتهم التي يتلقونها من قامات هندسية وعلمية كبيرة من خلال إلقاء محاضراتهم، مؤكدًا اهتمام شعبة الهندسة الكهربائية بالجانب العلمي والمهني للمهندسين.

بدوره أوضح المهندس ماجد المغربي أن لجنة التدريب بالشعبة بصدد إقامة عدة ندوات متخصصة في كافة مجالات الهندسة الكهربية، داعيًا شباب المهندسين للاستفادة من حضورها، مؤكدًا أن هذه الندوات تعد بمثابة دورات تدريبية مكثفة ومن خلالها يستطيع المهندس الاطلاع على كل ما هو جديد في تخصص الهندسة الكهربية.