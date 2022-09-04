«المهندسين»: الحوار الوطني فرصة لتقديم حلول لقضية التعليم الهندسي (صور)

عقدت لجنة الشباب في نقابة المهندسين برئاسة المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النقابة، أول اجتماع لها، بحضور الدكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل النقابة والمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة، وذكر بيان للنقابة اليوم أنَّ الاجتماع شهد حضورًا قويًا من ممثلي النقابات الفرعية.

لجنة الشباب في نقابة المهندسين

وبحسب بيان نقابة المهندسين، أكّد الدكتور حسام الدين رزق، وكيل النقابة، في كلمته، ضرورة تأهيل شباب المهندسين وتزويد المهارات الشخصية لديهم، لافتًا إلى أنَّ هذا أحد الأدوار الهامة للجنة الشباب، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آلية لتزويد المهارات لدي شباب المهندسين للتعلم ممن سبقوهم.

وأكّد «رزق» حرص نقابة المهندسين على التواصل مع وزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة وجود آلية لتأهيل المهندس الخريج لممارسة المهنة وإعداده من خريج لمهندس ممارس، كما طالب بالتواصل بين لجنة الشباب وباقي لجان النقابة.

من جهته، أكّد المهندس الاستشاري يسري الديب، أمين عام النقابة، أنَّ نقابة المهندسين تطمح إلى أنَّ تحذو حذو الدولة في الاهتمام بالشباب، «خاصة أن القيادة السياسية تهتم بهم اهتمامًا كبيرًا ضاربًا المثل بما تمّ من تولي قيادات شبابية كنواب للوزراء والمحافظين» بحسب تعبيره، مشيرًا إلى وجود اثنين من الكوادر الشبابية في هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين.

وطالب «الديب» أعضاء اللجنة بتقديم مقترحاتهم وأفكارهم البنائة، قائلًا: «ننتظر منكم الكثير لنقدم لمصر كوادر منكم قادرة أن تعيد نقابة المهندسين المصرية لدورها المنوطة به كاستشاري للدولة في مجال تخصصها».

التعليم الهندسي

بدوره، أشار المهندس أحمد صبري رئيس لجنة الشباب والأمين العام المساعد للنقابة، إلى أنَّ اللجنة تضم بين أعضائها شباب من النقابات الفرعية بالمحافظات وهو أمر جيد يسهم في توطيد التواصل بين الجميع، مشيرًا إلى أنَّه تمّ مراعاة أن يكون أعضاء اللجنة ممثلون لمختلف النقابات الفرعية لافتا إلى أنَّه اللجنة تضم فئات عمرية متنوعة ليكتسب الشباب خبرات ممن سبقوهم.

وأكّد «صبري» أنَّ هناك أفكار كثيرة وأهداف يجب أن نطمح لتحقيقها، مشيرا إلى أن اللجنة تواصلت علي عدة أصعدة، منها التواصل مع وزارة الشباب والرياضة وبرلمان شباب الجمهورية، موضحا أنه سوف يتم تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات لتعمل كل مجموعة علي تحقيق أحد الأهداف التي تسعي لجنة الشباب لتحقيقها في المجالات المختلفة مثل ريادة الأعمال والثقافة والفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام.

وأكّد أنَّ القضايا الهندسية وعلي رأسها قضية التعليم الهندسي أولوية، مشيدة بموقف المهندس طارق النبراوي ومجلس النقابة من تلك القضية، متابعا أنه «يجب طرح أفكارنا كشباب ونقدم أوراق عمل بالتنسيق مع لجان التعليم الهندسي والتدريب ومزاولة المهنة لما تمثله تلك القضية من أهمية بالغة لمستقبل المهنة وللنقابة».

وأشاد بالحوار الوطني، قائلا «إنه يجب أن نشارك بأفكارنا ورؤيتنا كشباب المهندسين خاصة أن كل المحاور تمس شباب المهندسين» بحسب تعبير بيان النقابة.

فيما أشار المهندس محمد الواضح وكيل لجنة الشباب إلى أنَّه كان هناك عزوف ملحوظ بين صفوف الشباب عن التواصل مع نقابتهم، مشددًا على أهمية أن تعمل اللجنة على تأهيل شباب المهندسين للعمل النقابي وكذا التواصل مع طلاب كليات الهندسة لتعريفهم مفردات ومتطلبات العمل النقابي، لإعداد قيادات شبابية قادرة علي العطاء، موضحًا أن هيئة مكتب النقابة العامة بها كوادر شبابية متميزة.

من جهته، قال المهندس حسام الدين عطفت وكيل اللجنة إنَّ «أي أمة لا تتقدم أو تقوم إلا بعقول وسواعد الشباب»، مشيرًا إلى أنَّ الشباب يمتازون بالجرأة والتحدي والحماسة وقد ظهر ذلك بقوة في السنوات الأخيرة، إذ ظهر مدى تأثير دور الشباب بمختلف المناحين، وهو ما أكّده مهندس محمد حسن عبدالعليم مقرر لجنة الشباب الذي أكَّد أنَّ شباب المهندسين هم سواعد مصر التي تبني وتعمر.

ولفت المهندس علي جلال مقرر مساعد اللجنة أيضًا إلى أنََّ شباب المهندسين هم الشريحة الأكبر بين مهندسي مصر، مؤكّدًا ضرورة التواصل بين لجنة الشباب بالنقابة وبين الطلاب بالجامعات وذلك بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل.

فيما أشارت المهندسة مروه حمدي مقرر مساعد اللجنة إلى أنَّه سوف يتمّ تشكيل عدد من اللجان المنبثقة للعمل على كل الملفات بالتوازي، مشيرة إلى أنَّ لجنة الشباب هي لجنة تتعاون مع كل اللجان مثل لجان التدريب والتوظيف وغيرها.

وقدم كل عضو من أعضاء اللجنة نفسه وعبّر عن رؤيته وأشاد الحضور بتوجيه دعوة للنقابات الفرعية للحضور مشددين علي أهمية التواصل بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.