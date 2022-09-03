«النبراوي» يلتقي وفد جمعية خريجي هندسة حلوان لمناقشة التعليم الهندسي

استقبل المهندس طارق النبراوي النقيب العام للمهندسين، اليوم بمكتبه، وفدا برئاسة الدكتور مصطفى صفوت القاياتي رئيس مجلس إدارة جمعية خريجي جامعة حلوان، التي تضم عدد 4000 مهندس من خريجي هندسة حلوان.

نقابة المهندسين

وبحسب بيان عن نقابة المهندسين، اليوم، تطرق اللقاء لبحث كل المستجدات في ملف التعليم الهندسي، وآخر ما توصلت إليه نقابة المهندسين خلال الأيام الماضية، ولقاء المهندس طارق النبراوي مع وزير التعليم العالي.

التعليم الهندسي

وقال بيان نقابة المهندسين: وأعلن القاياتي، التأييد المطلق من خريجي الجمعية، للخطوات التي يخطوها النقيب العام للمهندسين، وما يقوم به من جهود، لرفع شأن مهنة الهندسة والمهندسين.

كما أوضح البيان، أن اللقاء شهد الاتفاق على بعض الخطوات الهامة لصالح خريجي كليات الهندسة من شباب المهندسين، سوف يُعلن عنها في حينه.

وكان نقيب المهندسين، أعلن عن لقائه بالدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة أزمة التعليم الهندسي وتنسيق كليات الهندسة 2022، موضحا في بيان سابق، أنه جرى الاتفاق على تحديد عدد 25 ألف طالب فقط يتم قبولهم بالتعليم الهندسي الحكومي والخاص هذا العام.