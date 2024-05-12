وزيرة البيئة: محطة تلا الوسطية تستوعب 550 طن مخلفات يوميا

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تسليم المحطة الوسيطة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية، ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة بالمدينة.

ويأتي ذلك بهدف دعم البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري.

المحطة تستوعب 550 طنا يوميا

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الأحد، أن المحطة تقع على مساحة 7600 متر مربع، لاستيعاب 550 طنا يوميا من المخلفات بدل من 230 طنا قبل توسعة المحطة، كما تحتوي على سور خرساني بكامل محيط المحطة ورامب خرساني وبلاطات خرسانية بمساحة 4000 متر مسطح، وثلاثة بناكر خرسانية بسعة 378 طن يوميا، بالإضافة لغرفة للأمن والميزان والإدارة والمخزن والمصلي، مع بوابة دخول وخروج رئيسية للمحطة و12 عمود كهربائي وشبكة صرف رئيسية وخزان للصرف وميضة خارجية، ومنظومة للحريق وميزان بسكول.

ولفتت إلى أن تسليم تلك المحطة يأتي في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.