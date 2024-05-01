رئيس جامعة القناة: تطوير جزء كبير من البنية التحتية للمستشفيات

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الدولة المصرية ترصد ميزانية كبيرة للجامعات ومستشفياتها، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين من أهالي منطقة القناة وسيناء.

وأضاف رئيس جامعة قناة السويس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع يعمل على ترشيد الإنفاق وتوجيه النفقات نحو الأولويات في الاحتياجات، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير وتحديث جزء كبير من البنية التحتية.

جائزة مصر للتميز الحكومي

وذكر «مندور»، أن عددا من الكليات فازت بجائزة مصر للتميز الحكومي في الفرع المخصص «الجوائز الداخلية للجامعات» في الدورة التقيمية الأولى لجائزة جامعة القناة للتميز الداخلي لعام 2023، والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقال «مندور»، إن كلية الطب البيطري حصلت على المركز الأول، والمركز الثاني كلية الصيدلة، وحصلت كلية التربية على المركز الثالث، كما تم تصعيد كليات العلوم والزراعة والتمريض ليصبح عدد الكليات التي ستشارك في المنافسة على جائزة التميز الحكومي على المستوى الوطني 6 كليات.