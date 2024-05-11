وزيرة البيئة: مصر ثاني أهم ممر لهجرة الطيور في العالم

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مشاركة مصر في الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتم الاحتفال به السبت الثاني من شهر مايو كل عام، بما يتزامن مع الأوقات العالمية لهجرة الطيور في العالم، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي والحيوي على الأرض.

مصر أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعد من أهم مسارات الطيور المهاجرة في العالم، فهي بمثابة جسر بري لربط آسيا وأوروبا، وهي ثاني أهم ممر لهجرة الطيور في العالم، حيث تهاجر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتي أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا.

وتعد مصر هي المعبر اليابس الوحيد بين 3 قارات «أوروبا وآسيا وأفريقيا»، فتعبر خلالها مئات الملايين من الطيور، ويقضي الكثير منها الشتاء في المناطق الرطبة في مصر، ففي الخريف والربيع من كل عام يرصد أكثر من 500 نوع من الطيور في مصر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «احمي الحشرات تحمي الطيور»، ويتماشى مع توجه مصر نحو مدخل الحلول القائمة على الطبيعة كأحد آليات مواجهة آثار تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، وذلك كون الحشرات غذاء رئيسي للطيور أثناء التزاوج والهجرة.

تنظيم الصيد المستدام بالساحل الشمالي

ولفتت إلى تنفيذ عدد من الأنشطة لتنظيم صيد الطيور في مصر، ومنها إنشاء برنامج للصيد المسؤول والمستدام من خلال مشروع تنظيم الصيد المستدام بالساحل الشمالي، كذلك تقديم الدعم الفني لإعداد وتنفيذ الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنظيم أعمال الصيد، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لرفع الوعي البيئي لدى الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والسكان المحليين للحد من الصيد الجائر، بالتنسيق مع قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

وأوضحت مصر بها 16 نوعا من الطيور المهددة بالانقراض على المستوى العالمي، كما تضم نحو 34 موقع من أهم المناطق الجاذبة للطيور في مصر لما تحتويه من بيئات أساسية مثل الأراضي الرطبة والجبال عالية الارتفاع ووديان الصحراء والمسطحات الشاطئية والجزر البحرية، ومن أهمها البحيرات الشمالية، وجزيرة كولون، وجزيرة الزبرجد، وبحيرة الملاحة، وجبل علبة وسانت كاترين وبحيرة قارون، وجبل مغارة، ووادي الريان، ووادي النطرون، وصحراء القصر، ورأس محمد، ووادي الجمال، والعين السخنة.