وزيرة البيئة: مصر أنشأت أول مركز تجريبي لإنقاذ الطيور في جنوب سيناء

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ مصر أولت اهتماما بهجرة الطيور، حيث أنشأت أول مركز تجريبي لإنقاذ الطيور في جنوب سيناء لتوفير الرعاية البيطرية للطيور في رحلة هجرتها، كما تنفذ برنامجا للغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء لحماية الطيور المهاجرة وتقليل حدة المخاطر التي تواجهها أثناء رحلتها، بالإضافة إلى تضمين التشريعات الوطنية العديد من النصوص الخاصة بحماية الطيور وموائلها.

وأشارت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم السبت، إلى جهود وزارة البيئة لحماية الطيور المهاجرة، ومن أهمها النجاح في دمج برامج صون الطيور الحوامة المهاجرة بالقطاعات التنموية وخصوصا قطاعات الطاقة والسياحة وقطاع إدارة المخلفات، وتعزيز دور المرأة وبناء القدرات الوطنية في مجال صون الطيور الحوامة المهاجرة، مما اثمر عن حصول الوزارة على جائزة الطاقة العالمية في عام 2020 تأكيدًا على ما حققته مصر من تميز في مجال صون الطيور المهاجرة في مشروعات الطاقة، بالتعاون المستمر والبناء مع الشركاء النجاح وخاصة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

ولفتت إلى تنفيذ برامج رائدة مستمرة للحفاظ على الطيور أثناء مواسم هجرتها مثل الالتزام بآلية الغلق عند الطلب في محطات طاقة الرياح بجبل الزيت للقطاع الحكومي، وهو أحد النماذج العالمية الفريدة التي تؤكد على مدى حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال صون الطيور المهاجرة والحفاظ على التنوع الحيوي والبيئة، مما انعكس على حماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء الأمر الذى يلعب دورا محوريا في تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء ويدعم خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري المكافئ.

وأضافت «فؤاد» أن وزارة البيئة نجحت في تحقيق مفهوم دمج برامج سياحة مشاهدة الطيور في قطاع السياحة، من خلال تهيئة محطات معالجة الصرف الصحي (برك الأكسدة الطبيعية) والواقعة في مسار هجرة للطيور الحوامة بمدينة شرم الشيخ لتكون بمثابة موائل طبيعية لاستضافة الطيور المهاجرة، ليتم تحويل تلك المنطقة إلى مقصد متميز لمشاهدة الطيور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتتعاون مع وزارة السياحة في تدريب وتأهيل المرشدين السياحيين والشركات السياحية لإدراج سياحة مشاهدة الطيور ضمن برامجها الرئيسية.