إزالة 8 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 8 تعديات على أراضٍ زراعية، ومخالفات بناء في مهدها بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق، ضمن حملات الإزالة المستمرة لاسترداد حق الشعب وللحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تمكنت من إزالة 4 حالات بناء مخالف بقرى المطيعة ونجع سبع ومنقباد بمركز أسيوط، ومصادرة معدات البناء.

حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء

كما شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق، حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بمنطقة الوليدية، حيث تم فك الشدة الخشبية لسقف الدور الثاني العلوي، وإزالة سقف الدور الرابع العلوي بمنطقة الوليدية خلف محطة الصرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما ترأس ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا، حملة مكبرة لإزالة حالتي تعد على أراض زراعية في مهدها بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا.