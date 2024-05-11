إزالة 303 حالات تعد على أراضي الدولة في حملات بالمنوفية ضمن الموجة 22

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه تمت إزالة 303 حالات تعدٍ ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

المرحلة الثالثة من الموجة 22

وأشار محافظ المنوفية في بيان، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة بالموجة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ74 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة «مباني» بمساحة إجمالية 2674 مترا مربعا، و83 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية «أملاك دولة» بمساحة 3 فدادين و19 قيراطا و21 سهما، فيما تم تنفيذ إزالة 35 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 3970 مترا مربعا، كما تم تنفيذ 95 متغيرا مكانيا بمساحة إجمالية 8189 مترا، وإزالة 16 حالة بناء بدون ترخيص.

التصدي للمخالفات على الأراضي الزراعية

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي حماية الأراضي الزراعية بالمتابعة اليومية لرصد أية تعديات جديدة تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية وتحرير محاضر التبوير لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.