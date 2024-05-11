«التنمية المحلية»: استرداد 2.3 مليون متر بعد إزالة 10 آلاف مبنى مخالف

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء حملات الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي جرى تنفيذها على 3 مراحل، خلال الفترة من 27 يناير الماضي وحتى 9 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية.

مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال وزير التنمية المحلية، إن الحملات تأتي في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لأشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف وزير التنمية المحلية عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ22، في استرداد 2.3 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 10 آلاف و765 مبنى مخالفا على أملاك الدولة، كما تمكنت أيضًا من إزالة 3840 حالة تعد على أراضٍ زراعية على مساحة 8107 أفدنة، كما تم إزالة 362 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 1881 فدانا بمحافظة بورسعيد.

إزالة 2738 تعديا على الأراضي الزراعية

وأكد أنه بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بلغ إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات والتي بدأت 20 أبريل الماضي واستمرت حتى 9 مايو الجاري، 2738 مبنى مخالفا على مساحة 754 ألف متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة 1079 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 2480 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 120 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 600 فدان بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير أن محافظة قنا احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ22، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا في استرداد 429 ألف متر مربع بإجمالي 158 حالة مبان مخالفة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد 58 ألف متر مربع بإجمالي 452 حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 47 ألف متر مربع بإجمالي 89 حالة مبان مخالفة.

إزالة التعديات في عدة محافظات

بينما كانت أكثر المحافظات في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية محافظة الوادي الجديد، حيث نجحت جهود المحافظة في استرداد 1747 فدان أراضي زراعية بعد إزالة 20 حالة، ويليها محافظة الشرقية التي استردت 205 أفدنة زراعية بإجمالي 142 حالة، ثم محافظة دمياط واستردت 172 فدانا زراعيا بعد إزالة 10 حالات مخالفة.

وأشاد اللواء هشام آمنة بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ22، بالإضافة إلى التزام المحافظات بالجدول الزمني في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ22 بكل قوة وحسم، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.