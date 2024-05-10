إزالة 4 حالات تعد على 18 فدانا في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 28 حالة تعد بمساحة 4685 متر مبان و4 حالات تعد بمساحة 18 فدانا و11 قيراطا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

اتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات

شدد محافظ الشرقية على أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى.

و قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، بإزالة هنجر مخالف على مساحه 500 متر، كما تم إزالة غرف وأسوار بالدبش على مساحة 2200 متر خارج الحيز العمراني.

بناء مخالف خارج الحيز العمراني

كما تمكنت رئاسة المركز من إيقاف أعمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني بمنطقة السلام التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق والتحفظ على الخلاطة وفك الشدة الخشبية، كما تم فك شده خشبية لسقف مخالف بمنطقة الكوثر التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق على مساحة 200 متر تقريبا، وكذلك إزالة سور حديدي خارج الحيز العمراني على مساحة 350 متر، وإزالة قواعد مسلحة بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق علي مساحه 250 مترا تقريبا خارج الحيز العمراني بطريق سامي سعد، وإزالة غرف واسوار بالدبش علي مساحة 400 متر تقريباً بناحية جمعية البساتين