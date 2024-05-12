«فاصل من اللحظات السعيدة» يحتل المرتبة الثالثة في إيرادات الأفلام

احتل فيلم «فاصل من اللحظات السعيدة»، بطولة الفنانة هنا الزاهد، وهشام ماجد، المركز الثالث في قائمة إيرادات شباك التذاكر، مقارنة ببقية الأفلام المنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

قال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق أمس إيرادات، وصلت إلى 357 ألف جنيه في دور العرض.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.