فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 49 مليون جنيه خلال 4 أسابيع

يواصل فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» للمخرج أحمد الجندي صعوده في قائمة الإيرادات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت 320 ألف جنيه أمس الثلاثاء في دور العرض السينمائي، ليأتي في المركز الثالث في قائمة الإيرادات بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»

ووصلت إيرادات فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» في أسبوعه الرابع بالسينمات لـ5 ملايين و432 ألف جنيه، وبذلك يرتفع إجمالي إيرادات الفيلم لـ 49 مليونا و533 ألف جنيه، حقق منهم في أسبوعه الأول.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، وهشام ماجد، والطفل جان رامز، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.