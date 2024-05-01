فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 44 مليون جنيه إيرادات في دور العرض

تصدر فيلم فاصل من اللحظات السعيدة بطولة الفنانة هنا الزاهد وهشام ماجد، المركز الثاني مقارنة بباقي الأفلام المنافسة بدور العرض.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق إجمالي إيرادات وصل إلى 44 مليونا و100 ألف جنيه في دور العرض.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.