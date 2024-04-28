فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يتجاوز 40 مليونًا في 17 يوم عرض

تصدر فيلم فاصل من اللحظات السعيدة، بطولة الفنانة هنا الزاهد، المركز الأول، ويشاركها البطولة الفنان هشام ماجد، الذي ينافس ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

وأعلنت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، أن الفيلم تجاوز 40 مليون جنيه في 17 يوم عرض فقط، معبرة عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على الفيلم.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وتدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية في حياة مليئة بالتعاسة، حتى تدفعهما الصدفة لبعض الوقت من السعادة في فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.