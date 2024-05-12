«إكسترا نيوز»: طائرات «الزنانة» الإسرائيلية تحلق في سماء رفح الفلسطينية

قال كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إنّ الهدوء الذي شهده معبر رفح منذ أمس، دون سماع قذائف مدفعية أو غارات جوية، انقطع قبل قليل بسماع صوت دانة مدفعية أطلقت باتجاه شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز»: «طائرات الاستطلاع الإسرائيلية المعروفة بـ(الزنانة) مستمرة بالتحليق شرق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعندما تُحلق ويسمع صوتها بوضوح يعني ذلك أنّه ستكون هناك هجمة إسرائيلية وشيكة تنفذها قوات الاحتلال المتمركزة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني على مناطق مختلفة من رفح الفلسطينية».

وتابع المراسل: «الهجمات الإسرائيلية تركت بصمتها الوحشية واللإنسانية في كل مكان اتجهت إليه»، لافتا إلى أنّ مستشفى الكويتي الذي يعج بالمصابين، أعلن استقبال 18 شهيدًا و6 مصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلا عن مصابين آخرين لم تتمكن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم نظرًا للقصف الشديد الذي تعرضت له مناطق مختلفة في رفح الفلسطينية».