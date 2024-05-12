تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي رفح الفلسطينية

قال أحمد أبو زيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية في معبر رفح، إن القصف المدفعي الإسرائيلي تجدد على المناطق الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة من رفح الفلسطينية من خلال قصف مدفعي وبالزوارق المدفعية والصواريخ من خلال الطائرات الحربية المقاتلة.

وأضاف «أبو زيد»، خلال رسالة على الهواء، أنه جرى أيضا سماع إطلاق قذائف الهاون من جانب فصائل المقاومة الفلسطينية تجاه حشود إسرائيلية في محيط منطقة كرم أبو سالم، فيما استهدف القصف الإسرائيلي كذلك مناطق عدة في محيط الجانب الشرقي للبوابة الفلسطينية لمعبر رفح البري.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية قالت إن هناك بعض الشواهد التي تشير إلى أن حركة حماس أعادت تجميع قواتها في المناطق الشمالية من قطاع غزة، التي اعتمدت فيها بالأساس قوات الاحتلال في أسابيع الحرب الأولى سياسة الأرض المحروقة.