حيلة بسيطة وغير مكلفة تحمي الأظافر من التكسر.. «واظبي عليها كل يوم»

أزمة ضعف وتكسر الأظافر، واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض الفتيات حول العالم، ويبحثن عن طرق طبيعية من أجل الحفاظ على أظافرهن، وجعلها أكثر قوة إلى جانب مظهرها الجمالي، وهو الأمر الذي يمكن أن يتحقق من خلال حيلة تجميلية بسيطة.

تحاول تقنيات التجميل من حين لآخر، التوصل إلى حلول من أجل المساعدة على نمو الأظافر وتقليل مخاطر الكسر المستمر، ورغم لجوء الفتيات إلى صالونات التجميل من أجل ذلك، ودفع مبالغ باهظة، يوجد طرق منزلية غير مكلفة.

حيلة بسيطة تحمي الأظافر من التكسر

وللحفاظ على قوة وجمال الأظافر، نقلت صحيفة «دايلي إكسبريس» حيلة لإحدى شركات التجميل العالمية، والتي كشفت أن السبب الرئيسي وراء تكسير الأظافر هو الجفاف، لذا يجب العمل على ترطيبها أولا بأول.

أسباب تكسر الأظافر وكيفية حمايتها؟

وأوضحت الصحيفة أن أفضل طريقة لإصلاح الأظافر، تكون باستخدام زيت البشرة، بحسب التقرير.

وتابع: «استخدام زيت الجلد يوميًا يساعد في الحفاظ على رطوبة الأظافر وبالتالي تقل احتمالية تكسرها».

ونصحت شركة التجميل، بضرورة أن يحتوي الزيت على الكالسيوم والكيراتين، وهما مكونان يعملان على دعم قاعدة الظفر.