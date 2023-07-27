«الصحة» تحذّر من تبادل فرشاة الشعر وقصافة الأظافر مع آخرين: تُصيب بمرض خطير

وجّهت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، لافتة إلى أنّ تبادل الأدوات الشخصية مع الآخرين، قد يتسبب في الإصابة بالتهاب الكبدي الوبائي.

تحذير من تبادل الأدوات الشخصية بين المواطنين

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي عنها، لتوعية المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة والتوقف عنها فورا، أنّ أخطر الأدوات الشخصية الذي ينتج عنها الأمراض المعدية هي فرشاة الأسنان والشعر وقصافات الأظافر، داعية المواطنين للتوقف عن العادات الخاطئة فورا.

أعراض الالتهاب الكبدي B

وحددت وزارة الصحة والسكان أعراض الالتهاب الكبدي، وهي «الإرهاق، والغثيان، والبراز الشاحب، والبول الداكن، واصفرار الجلد، والحكة الشديدة»، موضحة أنّ الأعراض قد تظهر خفيفة على بعض المواطنين، وهناك البعض الآخر قد تظهر عليه بشكل كبير وشديد، في هذه الحالة يجب طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل خاصة حال فقدان الوزن.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحصول على لقاح الالتهاب الكبدي B، وهو متوافر داخل الوحدات الصحية مجانا لكل المواطنين، لافتة إلى أنّه يمكن معرفة أقرب وحدة صحية تابعة لمنطقة سكنك من خلال الاتصال بالخط الساخن 105 لاستقبال التساؤلات والاستفسارات كافة.