أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم.. أبرزها الصيام والدعاء

الأشهر الحرم شهور مقدسة في الإسلام تتميز بفضل خاص وقدسية، وهي: محرم، ورجب، وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، وقد أكد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فضلها في أحاديثه، مع ضرورة الحرص على الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم، مما يجعلها أياماً مميزة لأداء العبادات والأعمال الصالحة.

مركز الأزهر العالمي

وأوضح الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأشهر الحرم لها مكانة خاصة عند المسلمين، وضمن الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم، ما ورد عن النَّبيِّ ﷺ أنه قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّه السَّماواتِ والأَرْضَ: السَّنةُ اثْنَا عَشَر شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم: ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقعْدة، وَذو الْحجَّةِ، والْمُحرَّمُ، وَرجُب»، لافتا إلى أن المسلم عليه أن يحقق كل ما يستطيعه من الطاعات خلال هذه الأيام.

الأعمال الصالحة

وأضاف عضو الأزهر للفتوى لـ«الوطن» أنَّ المواظبة على الأعمال الصالحة ضمن الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم بهذه الأيام من الأمور المستحبة وكذلك الاجتهاد في الطاعات، بالإضافة إلى الصيام وخاصة صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما نصح المسلمين بالابتعاد عن الظلم والأمور التي تحمل الإنسان ذنوبا في هذه الأيام المباركة، وكذلك الإكثار من الصدقات وإطعام الطعام.

فضل الأشهر الحرم

وأشار إلى أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أخبر أن الأيام العشر من ذي الحجّة الواقعة في الأشهر الحُرُم من أفضل الأيام، وأن ثواب العمل الصالح فيها أعظم من غيرها، قال -عليه الصلاة والسلام-: (ما مِن أيَّامٍ العمَلُ الصَّالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللَّهِ مِن هذهِ الأيَّامِ العَشر فقالوا يا رسولَ اللَّهِ ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا الجِهادُ في سبيلِ اللَّهِ إلَّا رجلٌ خرجَ بنفسِهِ ومالِهِ فلم يرجِعْ من ذلِكَ بشيءٍ).

أدعية الأشهر الحرم

ونصح المسلمون بالتضرع إلى الله بالدعاء ضمن الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم ومن الأدعية المستحب ترديدها:

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ.

- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

- يا مُقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ، اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ.