رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مركز الأزهر العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:36 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدار الأسابيع الماضية فعاليات مبادرة «الوعي حياة» والتي ينفذها بالاشتراك مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بوزارة الشباب والرياضة.

العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»

وتأتي المبادرة ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث نفذت المرحلة الثانية من المبادرة في 10 محافظات هي : «قنا والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبني سويف والمنيا والأقصر ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء».

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات يحاضر فيها نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، متناولين عددًا من قضايا الفكر والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية ومواجهة السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

وتهدف المبادرة إلى تنمية وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الأسري الصحيح، بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.

اقرأ المزيد:

اختيار مدير مكتب التميز الدولي بجامعة الأزهر بالمجلس الصحي المصري

أستاذ بجامعة الأزهر: مبادئ المجتمع الصالح في سورة النساء (فيديو)

رئيس جامعة الأزهر يشهد انطلاق الدورة التدريبية لوفد أوزباكستان

الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ مهاجري الروهينجا.. ومرصد الأزهر يحذر من أزمة إنسانية

محمد قاسم مديرًا عامًّا للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الأزهر

الأزهر يحذر من دعوة صهيونية لإبادة الفلسطينيين: تعبير عن فشلهم (فيديو)

«الأزهر للفتوى» يعقد الدورة 85 لتأهيل المقبلين على الزواج بمقر المشيخة

لخدمة أهالي الصعيد.. مواعيد عيادات مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط
بقلم أحمد الشرقاوي