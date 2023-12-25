مركز الأزهر العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على مدار الأسابيع الماضية فعاليات مبادرة «الوعي حياة» والتي ينفذها بالاشتراك مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، بوزارة الشباب والرياضة.

العالمي للفتوى ينهي المرحلة الثانية من مبادرة «الوعي حياة»

وتأتي المبادرة ضمن أعمال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث نفذت المرحلة الثانية من المبادرة في 10 محافظات هي : «قنا والبحر الأحمر وأسوان والإسكندرية وبني سويف والمنيا والأقصر ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء».

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات يحاضر فيها نخبة من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، متناولين عددًا من قضايا الفكر والوعي الصحيح، مثل الوطنية والمواطنة، ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قيمة العمل في الإسلام، إدارة الوقت، قيمة الحياة، الإيجابية ومواجهة السلبية، وبناء حياة زوجية سعيدة.

وتهدف المبادرة إلى تنمية وعي الشباب، ونشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن، ودعم منظومة القيم الأخلاقية، وبناء الوعي الأسري الصحيح، بالإضافة إلى العمل على محاربه الظواهر السلبية فى المجتمع، والاعتزاز بالوطن ومحاربة الأفكار الهدامة وحفظ النفس والأسرة من السلبيات المجتمعية وعدم التأثر بها.