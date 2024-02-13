عضو مركز الأزهر العالمي: شعبان شهر «زراعة الطاعات» ورمضان موسم الحصاد

قال معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر شعبان سماه العلماء بشهر الزراعة، فإذا فرضنا أن شهر رمضان هو موسم جني الطاعات، فشعبان هو شهر زراعة الطاعات، ويقال على شهر رجب هو شهر البذر.

شهر شعبان ترفع فيه الأعمال

وأضاف «شلبي» خلال لقائه في برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال «ذاك شهر يغفل الناس عنه ، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم»، مشيرًا إلى أن رجب من الأشهر الحُرم يكثر فيه العمرة ورمضان شهر عبادة ويغفل الناس عن فضل شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصوم في شعبان.

شهر شعبان هو شهر استعداد لطاعات رمضان

وتابع: «شهر شعبان هو شهر استعداد لطاعات رمضان، ويبدأ الفرد في مجاهدة نفسه في الطاعات وترك جميع المحرمات حتى يكون مؤهل للفوز بسباق رمضان، ومن العبادات المحببة في شعبان، الصيام وقراءة القرآن والصدقات والإنفاق، وهناك عبادة قلبية تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، «إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»، فمن فضائل الشهر أن الله ينظر إلى القلوب وليس إلى الأعمال فقط».