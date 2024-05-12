نقيب الأشراف: مساجد آل البيت وجهة سياحية شهدت تطويرا غير مسبوق

وجهت نقابة الأشراف الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بمساجد آل البيت وذلك عقب افتتاحه صباح اليوم لمسجد السيدة زينب.

مساجد آل البيت

وأكد السيد الشريف نقيب الأشراف، في بيان رسمي، أنَّ هناك تطوير غير مسبوق في مساجد «الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، والسيدة رقية، والسيدة فاطمة النبوية»، ولم يقتصر هذا التطوير على المساجد بل شمل تطوير المناطق المحيطة بها بصورة حضارية، وكذلك شارع الأشراف وما يتضمنه من مقامات لآل بيت، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى الاهتمام بزيادة السياحة الدينية والثقافية لمصر، وما يعكسه من زيادة الدخل القومي.

طفرة غير مسبوقة في التطوير

وأكّد أنَّ مساجد آل بيت تشهد طفرة غير مسبوقة في التطوير بما يحافظ على الهوية المعمارية للحضارة الإسلامية، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بتطوير الأضرحة والمساجد يؤكد الحرص على تطوير واجهة مصر الحضارية.

وأضاف أنَّ تطوير أضرحة ومساجد آل البيت يتم بإبراز الزخرفة وإعادتها إلى رونقها الطبيعي، لتكون المساجد وجهة سياحية للزائرين من داخل وخارج مصر، إضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بالأضرحة والمواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية، والتطوير يشمل الطرق والميادين والمرافق المحيطة بمساجد آل البيت، وهذا سيجعلها أكثر جذباً للزائرين، وأسهل في الوصول إليها، مما يعيد إلى هذه المساجد والأضرحة مريديها من جديد، من داخل مصر وخارجها.