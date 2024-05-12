وزيرة خارجية سلوفينيا: مصر تؤدي دورًا استثنائيًا لمساعدة أهالي غزة

أعربت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا، عن سرورها لزيارتها القاهرة للمرة الثانية، منذ بداية الحرب القائمة في غزة، موضحة أن دولة سلوفينيا تقدر دور التي تقوم به مصر في التعامل مع الأزمة والكارثة الإنسانية في غزة.

وأضافت «فاجون»، خلال كلماته في المؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية المصري، أنها بالأمس قامت بزيارة الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، ثم توجهت إلى معبر رفح الحدودي، موضحة: «كان من الصادم أن المعبر مغلق لليوم الخامس على التوالي».

وأشارت إلى أن مصر تقوم بعمل استثنائي للأشخاص الذين يعانون في غزة، موضحة أن الجوع والمجاعة باعتبارهم وسيلة للحرب يمثلان أمرين غير مقبولين، مؤكدة ضرورة فتح إسرائيل الطرق الإنسانية لضمان دخول المساعدات من أغذية وأدوية وجميع ضروريات الحياة حتى تصل إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن استخدام إسرائيل لسياسية المجاعة والتجويع كسلاح في الحرب هون أمر مخزٍ.