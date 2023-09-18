«أبوالغيط» يلتقي وزيرة خارجية سلوفينيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم، مع تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط حرص على تهنئة الوزيرة السلوفينية بمناسبة فوز بلادها بمقعد غير دائم بمجلس الأمن لعامي 2024- 2025، معربا عن أمله في أن تلعب سلوفينيا من خلال هذه العضوية دورا داعما للقضايا العربية داخل المجلس وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى الأهم لاستقرار الأمن في المنطقة والعالم، مشيرا إلى المواقف الأخيرة لسلوفينيا التي كانت إيجابية حيال بعض القضايا العربية.

استفسار حول تطورات الأوضاع في فلسطين

وقال إن الوزيرة السلوفينية استفسرت عن تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ إذ عبر الأمين العام عن انزعاجه حيال التدهور الخطير الذي لحق بأوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة لحقوقهم ولحملات غير مسبوقة من القمع خاصة مع وجود حكومة هي الأكثر يمينية على رأس السلطة في إسرائيل.

وأضاف أن أبوالغيط أكد خلال لقائه مع الوزيرة السلوفينية أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب العربي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن اللقاء تناول أيضا عددا من الملفات منها الأزمة الليبية والوضع في السودان وتطورات الأوضاع بسوريا واليمن.