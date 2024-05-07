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مجلس النواب يواصل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة 2022- 2023 غدا

كتب:

ولاء نعمه الله
03:51 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
حنفي جبالي

حنفي جبالي

يواصل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جلساته العامة غدًا من مقره الجديد في العاصمة الإدارية، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022- 2023.

وقال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب إنَّ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف ويتضمن ملاحظات وتوصيات مهمة يجب الأخذ بها وتفعيلها.

بدوره، أكّد النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن هناك جهود تبذلها الحكومة خلال الفترات السابقة والخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي، وهناك تحسن في بعض مؤشرات في تنفيذ الموازنة.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.