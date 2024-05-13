سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-5-2024 حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك الرسمية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك الرسمية.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي، مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، حوالي 153.90 جنيه للبيع، و152.94 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، حوالي 153.93 جنيه للبيع، و153.76 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة، حوالي 153.30 جنيه للبيع، و153.96 جنيه للشراء.