سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-5-2024

تحرك سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 11-5-2024، في مختلف البنوك الرسمية، وذلك وفق آخر تحديث صادر عبر مواقع البنوك في تمام الساعة 3:45 مساءًا ، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 154.09 جنيه للبيع، و153.60 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري حوالي 154.12 جنيه للبيع، و153.09 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 154.12 جنيه للبيع، و153.86 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 153.53 جنيه للبيع، و154.12 جنيه للشراء.