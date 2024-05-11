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سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 11-5-2024 في مختلف البنوك

كتب:

أميرة سعد
07:52 ص | السبت 11 مايو 2024
سعر صرف الدينار الكويتي

سعر صرف الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 11-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك الرسمية عبر مواقعها، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها عدد من مواقع البنوك عبر الإنترنت. 

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 154.12 جنيه للبيع، و153.09 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 154.12 جنيه للبيع، و153.86 جنيه للشراء. 

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة حوالي 153.53 جنيه للبيع، و154.12 جنيه للشراء. 

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بقلم أميرة سعد