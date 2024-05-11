سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت عبر مواقع البنوك الرسمية.. آخر تحديث

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 11-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك الرسمية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي بحوالي 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي حوالي 153.45 جنيه للبيع، و152.43 جنيه

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي حوالي 154.02 جنيه للبيع، و153.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي حوالي 153.53 جنيه للبيع، و154.12 جنيه للشراء.