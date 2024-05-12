«السياحة» تناقش الاستعداد لموسم الحج ومواجهة الكيانات غير الشرعية

يجتمع مسؤولو وزارة السياحة اليوم مع أعضاء اللجنة الفنية للحج السياحي وممثلي غرفة شركات السياحة، لمناقشة آخر استعدادات موسم الحج لهذا العام، في ظل الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالموسم في السعودية، من حجز فنادق إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، فضلا عن خدمات الطوافة والإعاشة لحجاج السياحة بمنى وعرفات، إضافة إلى خدمات النقل الداخلي للحجاج بالسعودية.

تجويد الخدمات المقدمة لحجاج السياحة

وكشف مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ الاجتماع سيتطرق اليوم إلى العمل بشكل جدي لتجويد الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، فضلا عن تحديد مواعيد انطلاق الرحلات.

مواجهة الكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات حج

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الاجتماع سيناقش آلية مواجهة الكيانات غير الشرعية التي تنظم رحلات حج لمواطنين حاصلين على تأشيرة زيارة شخصية للسعودية بالمخالفة للقانون، فضلا عن مناقشة الأطر القانونية لمحاسبة شركات السياحة التي أصدرت عددا كبيرا من باركود بوابة العمرة المصرية لحاملي التأشيرات، رغم أنّ موعد عودتهم سيكون بعد انتهاء موسم الحج.

وأشار المصدر إلى أنّ الاجتماع الذي يعقد اليوم سيناقش الطلبات التي تقدمت بها العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج «رؤوس التضامن» إلى اللجنة الفنية للحج السياحي وغرفة شركات السياحة لتحريك أسعار برامج الحج السياحي.