شركات السياحة: صدور تأشيرات الحجاج خلال 10 أيام

كشف حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج لهذا العام طالبت الفائزين بقرعة الحج السياحي وعددهم 23 ألف فائز بتسليم أصل جواز السفر للشركات وذلك لإرساله رفقة برامج الحج إلى إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار لمراجعتهما تمهيدًا لاستصدار تأشيرات الحج لموسم حج 1445 هجريا، مشيرا إلى أن تأشيرات الحج لحجاج السياحة ستصدر خلال 10 أيام.

باقات خدمات الحج على المسار السعودي

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة بدأت حاليًا في دفع قيمة باقات خدمات الحج من سكن وانتقالات داخلية بالمملكة العربية السعودية وخدمات إعاشة وطوافة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات على المسار الإلكتروني السعودي للحج.

الحج البري

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن رحلات الحج السياحي لهذا العام ستنطلق على الأغلب يوم 31 مايو المقبل وذلك برحلات الحج البري، موضحًا أن حجاج المستوى البري وعددهم 6 آلاف حاج سيكونون أول حجاج السياحة وصولا للمملكة العربية السعودية.