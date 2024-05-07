أعاصير مدمرة تضرب الولايات المتحدة الأمريكية.. سقوط المنازل وانقطاع الكهرباء

أعلنت إدارة الطوارئ في ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعرض الولاية إلى إعصار مدمر أودي بحياة شخص حتى الآن، وتدمير عدد كبير من المنازل، وتسرب الغاز، وقطع الكهرباء في عدد من المناطق في ظل موجة الطقس السيئ التي تشهدها الولايات المتحدة في الأيام الماضية وفقا لشبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وتعرضت «أمريكا» لعدد من الأعاصير المدمرة المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة ألحقت الضرر بعد من المنازل، مهددة حياة ما يقرب من 100 مليون شخص لا سيما أن موجة الطقس السيئ تركزت في شرق البلاد؛ ذو الكثافة السكانية العالية.

إعصار مدمر في ولاية أوكلاهوما

وقالت إدارة الطوارئ في الولاية، إن الطرق في عدد من المناطق تعطلت بها الحركة سواء بسبب سقوط الحطام أو بسبب السيول والفيضانات.

وأضافت: «طواقم الدفاع المدني من ولايات عديدة تستجيب للمساعدة في النقل الطبي وحركة المرور ومراقبة المحيط والبحث والإنقاذ».

100 مليون أمريكي مهددون بسبب الطقس السيئ

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية حذر مركز التنبؤات بالعواصف أنه في الأيام المقبلة قد تشهد عددا من الولايات إعصارت مدمرة ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة، وتساقط الثلوج بغزارة والرياح المدمرة.

ووفقا لمركز التنبؤات فإن الطقس السيئ يهدد حياة ما يقرب من 100 مليون أمريكي من ولاية تكساس (وسط جنوب أمريكا) حتى بنسلفانيا (الشمال الشرقي).

فيما يرجع المركز بأن أسوأ العواصف والإعصارات ستتركز في ولاية أوهايووإنديانا (غرب وسط) وشمال كنتاكي.

الرياح قوية لدرجة اقتلاع أسقف المنازل من مكانها

ولتخيل مدى قوة الإعصارات المصحوبة برياح قالت «سي إن إن» إنه قد تم اقتلاع أسقف عدد من المنازل في أوكلاهوما من مكانها، وانهيار جدران البنايات وإسقاط أعمدة الكهرباء؛ مما أدى لانقطاع الكهرباء عن ما يقرب من 60 ألف شخص في أوكلاهوما، وميسوري