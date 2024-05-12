عضو بـ«الشيوخ»: نسعى لإخراج شباب قادرين على قيادة المستقبل

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، أن الشباب وقود المستقبل، مطالبا بإيضاح السلبيات والإيجابيات من تحول مراكز الشباب إلى مراكز التنمية الشبابية طبقا لما قرره قانون الرياضة لسنة 2017 وكذلك تعديلاته في عام 2020 وتم تحويل 35 مركز شباب منها.

وانتقد عبد العزيز في كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى، التقاعس في مسألة التحويل بأنه لم يرَ طفرة «كأننا عملنا عملية توريث لحد لسه مماتش».

وأكد أن مركز شباب المنصورة واستاد المنصورة تم تحويلهما إلى مركز تنمية شبابية وبه نحو 40 ألف عضوية، ماذا تحقق ولا شيء ومن هنا لا بد من المشاركة والمزج بين مراكز التنمية الشبابية ومراكز الشباب حتى وإن كانت بالتناوب لتحقيق الاستفادة الكاملة وإخراج شباب قادرين على قيادة المستقبل.

وسرد عبد العزيز مثالا بأن مراكز صحة الأسرة لم تلغي الوحدات الصحية وإنما عملوا جنبا إلى جنب، موضحا أن توقف مراكز الشباب عن عملها وتحويلها لمراكز تنمية محلية يحتاج إلى نظرة.