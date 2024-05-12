أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 12-5-2024

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب الجودة والنوع، وترصد السطور التالية أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس 14.62 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 27.15 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية 16.17 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا 13.36 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الكوسة 13.89 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البصل 14.7 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي 11.65 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطا 10.2 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 10.04 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو السبانخ 14.88 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 17.01 جنيه.