تراجع أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2024 بالأسواق

شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2024، حالة من التراجع في الأسواق المحلية، إذ سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 9.67 جنيه بالأسواق، بينما جاء متوسط سعر كيلو البطاطس بنحو 14.53 جنيه بتراجع بلغ 0.55 جنيه في الأسواق.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم الجمعة 3-5-2024 بالأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم نحو 9.67 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 0.85 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس نحو 14.53 جنيه بالأسواق، بتراجع يصل لـ 0.55 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي نحو 27.1 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 0.42 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 17.62 جنيه بالأسواق، بتراجع بلغ نحو 0.23 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو البصل نحو 18.32 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 0.16 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو البطاطا نحو 9.6 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 0.47 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر البصل الأخضر رابطة 100 واحدة نحو 299.55 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل نحو 8 جنيهات للمستهلك.

كيلو الجزر الأصفر

جاء متوسط سعر كيلو البنجر نحو 15.5 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 0.13 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر نحو 10.3 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل 0.13 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو السبانخ نحو 14.8 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 0.21 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو القلقاس نحو 24.36 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع تصل لـ1.19 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كرفس 100 رابطة نحو 261.11 جنيه بالأسواق، بتراجع سجل نحو 20.83 جنيه للمستهلك.