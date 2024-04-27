تراجع أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. أهمها البصل والطماطم

سجلت أسعار الخضروات بمختلف أنواعها اليوم السبت 27-4- 2024، تراجعاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأنواع الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وتراجعت أسعار الخضروات اليوم السبت 27 أبريل 2024، بمختلف أنواعها في عدد من الأسواق، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، متوسط أسعار الخضروات اليوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

- تراجعت أسعار البصل اليوم السبت بنوعيه في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.83%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 19.84 جنيه.

- تراجعت أسعار ليمون أضاليا اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 20.37%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 12 جنيه.

- تراجعت أسعار الكوسة اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.55%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 14 جنيها.

- تراجعت أسعار اللفت اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 14.9%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 6.17 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم

- تراجعت أسعار الطماطم اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 14.34%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 9.56 جنيه.

- تراجعت أسعار البطاطس اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 5.54%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 14.31 جنيه.

- تراجعت أسعار الخيار الصوب اليوم السبت في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 1.26 %، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 12.54 جنيه.